Семерак: після відставки Яценюка не буде нормалізації відносин із кремлівським режимом

Про це заявив представник фракції "Народний фронт" Остап Семерак, коментуючи заяву прес-секретаря Путіна.

"Народний фронт" даватиме гідну відсіч будь-яким спробам відступу від тих реформ, які завдяки уряду Арсенія Яценюка дали можливість нашій державі позбавитися залежності від Росії", - цитує Семерака прес-служба "Народного фронту"..

"Ми розуміємо, що у Кремлі радіють через відставку Арсенія Яценюка. Проте мусимо розчарувати Путіна: нормалізації відносин із ненормальним кремлівським режимом не може бути в принципі. Україна ніколи не зійде зі шляху в Європу, яким два роки її вів уряд Яценюка", - наголосив народний депутат.

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За його словами, відставка прем’єр-міністра не означає, що новий прем’єр Володимир Гройсман і нові міністри русифікують курс держави.

"До моменту виконання Росією Мінських домовленостей, зокрема, припинення збройної та гібридної агресії проти України, жодних кроків щодо пом’якшення санкцій, введених проти Кремля, не буде. А "Народний фронт" проконтролює, щоб у нас, бува, не повторилися речі на кшталт угоди про енергопостачання до "кримського федерального округу" або були скасовані заборони на російські пропагандистські кінофільми", - запевнив Семерак.

Він також нагадав, що за урядування Арсенія Яценюка Україна відновила бойову готовність Збройних Сил, зокрема, було збільшено і забезпечено повноцінне фінансування української армії.

Крім того, було введено санкції проти Російської Федерації, закрито наш повітряний простір для транзиту російських авіакомпаній, заборонено торгівлю з окупаційними режимами на Донбасі та в Криму, розпочато правове переслідування країни-агресора у міжнародних судах.

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"Україна вперше стала енергетично незалежною: ми пройшли зиму без поставок газу від російського "Газпрому". У той же час постачання газу з Європи зросло у 2,5 рази, а з Росії - скоротилося на 53 %. Крім того, ціна російського газу зменшилася вдвічі. Через державницьку позицію Уряду на світовому рівні безславно померли російські газові проекти з поставок вуглеводнів в обхід України", - резюмував представник "Народного фронту".

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі, коментуючи відставку Яценюка, поскаржилися, що він не зробив "великого внеску" у нормалізацію відносин між Україною і РФ.