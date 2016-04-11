У Кремлі прокоментували відставку Яценюка: він не зробив "великого внеску" у нормалізацію відносин між Україною і РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Справді, пан Яценюк не запам'ятався великим внеском у нормалізацію відносин між нашими двома країнами і також не запам'ятався хоч якимось внеском у врегулювання української кризи. Я маю на увазі ситуацію на південному сході країни", - сказав Пєсков.

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"Для нас все-таки головне, що підпис під Мінськими угодами стоїть глави держави. Ми все-таки сподіваємося, що Київ все-таки виконає свої зобов'язання, які він на себе взяв", - додав він.

Пєсков зазначив, що йому не хотілося б "ворожити на кавовій гущ" в питанні, на скільки буде відтерміновано виконання Мінських угод у зв'язку з переформатуванням уряду України.

"Під Мінськими угодами стоїть підпис президента Порошенка. Безумовно, ми вважаємо, що зміна уряду, зміна керівника уряду не повинні гальмувати те, що буксує вже не перший рік", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, РФ, незважаючи на публічні заяви про відданість виконанню Мінських угод, продовжує направляти на тимчасово окупований Донбас військову техніку, боєприпаси і бойовиків, яких очолюють російські генерали і офіцери. Захоплені території Донбасу перебувають під повним контролем Кремля.