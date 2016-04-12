У Німеччині розчаровані через недостатність здійснюваних в Україні реформ - депутат Бундестагу

Про це повідомив депутат Бундестагу (ФРН), член міжпарламентської комісії "Україна-Німеччина" Карл-Георг Вельман в ході включення з Берліна в ефірі телеканалу ICTV, передає РБК-Україна.

Він розповів, що запропонував скласти для України своєрідний "план Маршалла", але поки він непридатний через відсутність в країні реформ.

"Ми готові допомогти, і моя пропозиція була скласти щось подібне до "плану Маршала" - більше 100 млрд євро. Хоча 30 млрд євро вже є, але ці гроші не можна застосувати, тому що Україна не здійснює реформ. Не буде грошей без реформ. Ось така умова", - повідомив Вельман.

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Депутат Бундестагу також додав, що у Німеччині розчаровані через недостатність здійснюваних в Україні реформ, головною серед яких він назвав реформу судової системи.

"Незалежні судді, незалежні прокурори - це перше. І ми дійсно повинні отримати істотні європейські реформи в Україні. Нам потрібні надійні структури, надійний уряд", - сказав Вельман, відповідаючи на запитання, що може бути ознакою того, що реформи відбулися.

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