Омбудсмен РФ офіційно підтвердила українське громадянство Сенцова і Кольченка

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті омбудсмена Россії.

"За власною ініціативою уповноважений у ході відвідування О. Сенцова і О. Кольченка запропонував їм написати заяви на свою адресу з проханням про сприяння в підтвердження громадянства України. У результаті, у липні 2014 року за заявами О. Сенцова і О. Кольченка, а також за зверненнями їхніх адвокатів та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, уповноваженим було вжито низку заходів, а також сформована правова позиція, яка викладена нижче, з питання приналежності названих громадян до громадянства України", - наголошується в повідомленні.

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За інформацією омбудсмена, Сенцов і Кольченко, які проживали до арешту на території Криму, просили вважати їх лише українськими громадянами. "Водночас, у відповідності зі статтею 5 Договору між РФ і Республікою Крим від 18.03.2014, вони були визнані громадянами Російської Федерації, "оскільки у встановлений Договором місячний термін офіційно не заявили про відмову від російського громадянства".

Повідомляється також, що уповноважений в листуванні з компетентними російськими органами, залученими у справу названих громадян, "наполягав, що вони залишаються громадянами України незалежно від наявності у них громадянства Росії, гіпотетично набутого на підставі названого договору".

"Наявність українського громадянства О. Сенцова і О. Кольченка офіційно підтверджена і ні в кого не викликає сумніву", - йдеться в повідомленні.

Однак підкреслюється, що "зберігається розбіжність у думках про їх подвійне громадянство".

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Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

В грудні 2014 року в російській Генпрокуратурі заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.

Пізніше стало відомо, що Мін'юст РФ доручив підготувати документи для передачі Україні Сенцова, Кольценко і ще 2 політв'язнів.