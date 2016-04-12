НФ закликає підтримати законопроект для забезпечення потреб армії, який усуває корупційні ризики

Про це в коментарях журналістам заявили народні депутати фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол та Вадим Кривенко.

Як зазначила Чорновол, ухвалення цього законопроекту необхідно для того, щоб встановити особливу процедуру державних закупівель для Міноборони в час проведення АТО.

"Цей закон треба приймати, оскільки з 1 квітня набув чинності закон про публічні закупівлі, а Міноборони нічого закуповувати не може. Там все заблоковано, оскільки не роз’яснено окремим законом як саме має відбуватися закупівлі в особливий період", - наголосила вона.

За словами Чорновол, цей законопроект встановлює відповідну процедуру яка, на відміну від загальної процедури, яка займає 60 днів, проводиться у більш стислі терміни, а саме - протягом кількох тижнів.

Тетяна Чорновол також зазначила, що цей закон передбачає, що система ProZorro відбирає учасників переговорної процедури, серед яких потім обирається переможець.

"Ухвалення цього закону дуже важливе для того, щоб оперативно реагувати на потреби фронту. Наприклад, армії зараз необхідно закупити літнє дизпаливо, але без цього закону і швидкої процедури Міноборони не може цього зробити", - пояснила народний депутат.

У свою чергу член фракції "Народний фронт" Вадим Кривенко зауважив, що цей законопроект був розроблений авторами системи ProZorro і встановлює "абсолютно відкриту і прозору система закупівель для армії".

"Закон унеможливлює факти корупції, або інших зловживань, під час переговорного процесу щодо закупівель", - наголосив парламентар.

Крім того, він додав, що депутати "Народного фронту" підготували поправки до цього законопроекту до другого читання, які дозволять оскаржувати як результати переговорної процедури, так і технічні умови закупівель.

"Цей закон дасть можливість отримати все необхідне для нашої армії з одного боку, а з іншого - повністю виключити корупційні складові, які були до цього", - резюмував Кривенко.