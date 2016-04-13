Депутат з "Відродження" "кнопкодавив" за трьох однопартійців (відео)
12:48, 13 квітня 2016Політика
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Нардеп від партії "Відродження" Андрій Шипко на сьогоднішньому засіданні Ради голосував за себе та своїх колег.
Шипко проголосував за трьох своїх колег / Скріншот
Це сталося під час голосування за закон №4342 проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2016 році", передає "Чесно".
Крім своєї, він натиснув також на три кнопки своїх колег за депутатською групою.
Зазначимо, що це не перший зафіксований факт кнопкодавства Шипка, на пленарному засіданні 2 березня 2015 року він кнопкодавив разом зі співголовою депутатської групи партії "Відродження".
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