Депутат з "Відродження" "кнопкодавив" за трьох однопартійців (відео)

Це сталося під час голосування за закон №4342 проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2016 році", передає "Чесно".

Крім своєї, він натиснув також на три кнопки своїх колег за депутатською групою.

Зазначимо, що це не перший зафіксований факт кнопкодавства Шипка, на пленарному засіданні 2 березня 2015 року він кнопкодавив разом зі співголовою депутатської групи партії "Відродження".