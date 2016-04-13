У парламенті Канади створили рекордно велику групу дружби з Україною - посол

Про це посол України у Канаді Андрій Шевченко написав у Facebook.

Посол зауважив, що група стала найбільшою серед аналогічних груп у канадському парламенті.

Головою групи обрано ліберала Бориса Вжесневського, відомого своїми активними виступами на підтримку України. Серед його заступників – інші відомі політики, які регулярно порушують українські питання в парламенті, - Рейнелл Андрейчук, Джеймс Безан, Джулі Джерович. До групи увійшла і міністр праці, депутат українського походження Мері-Енн Мигичук.

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У вітальному слові Вжесневський закликав колег спільно працювати на підтримку України в її боротьбі за свободу та у реалізації реформ.

Члени групи планують відвідати Україну.

Своєю чергою Шевченко назвав пріоритети у співпраці між парламентами двох країн: оборона, Угода про вільну торгівлю, фінансова допомога з модернізації України.

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Посол нагадав, що раніше у Верховній Раді України була створена аналогічна група міжпарламентських зв’язків з Канадою, до якої увійшло 64 депутата.