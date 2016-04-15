Порошенко та Байден домовилися про виділення кредитних гарантій у розмірі 1 мільярд доларів

Віце-президент Байден привітав формування нової коаліції та уряду на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, повідомляє прес-служба глави української держави.

Президент Порошенко наголосив, що новий уряд продовжить реформи, активно співпрацюватиме з МВФ і виконуватиме Мінські домовленості. У цьому контексті віце-президент Байден запевнив, що США й надалі підтримуватимуть Україну. Зокрема було домовлено, що найближчим часом буде укладено угоду про виділення третього траншу кредитних гарантій у розмірі 1 мільярд доларів США.

Співрозмовники відзначили важливість активізації боротьби з корупцією в Україні та якнайшвидшого призначення нового Генерального прокурора.

Президент України також поінформував віце-президента США про погіршення ситуації на Донбасі та наголосив на тенденції до збільшення кількості обстрілів українських позицій з боку контрольованих Росією бойовиків.

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Віце-президент США засудив ескалацію з боку проросійських бойовиків, висловив підтримку підходів української сторони до вирішення конфлікту, а також запевнив у незмінній позиції Вашингтону щодо відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Президент Порошенко і Віце-президент Байден вчергове закликали керівництво РФ негайно звільнити Надію Савченко, стан здоров’я якої погіршується внаслідок сухого голодування.

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