В Раду внесли законопроект, який дає "зелене світло" призначенню Луценка генпрокурором

Законопроект дозволяє претендувати на посаду генпрокурора особі, яка не має прокурорського стажу, але має стаж роботи у галузі права не менше п'яти років.

Відповідний текст законопроекту № 4379 від 12 квітня опублікований на сайті парламенту.

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У частині 3 ст. 27 Закону «Про прокуратуру» зазначається, що «прокурором Генеральної прокуратури України може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше п'яти років. Ці вимоги не поширюються на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

На даний момент законом передбачено, що «прокурором генпрокуратури може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше п'яти років».

Також у ст. 40 даного закону у вимогах, які визначені для призначення на посаду генпрокурора, пропонується прибрати пункти: «Має стаж роботи в галузі права не менше 10 років» та «Має вищу юридичну освіту».

В новій редакції пропонується визначити, що особа, яка претендує на посаду генпрокурора, "має вищу освіту та стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та правоохоронному органі не менше п'яти років".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, у ВР було зареєстровано законопроект про внесення змін до законодавства щодо діяльності Генпрокуратури і Держбюро розслідувань, але станом на 15.00 текст цього законопроекту був відсутній на сайті парламенту.

11 квітня працівники Генеральної прокуратури, серед яких чотири заступники генпрокурора - Юрій Столярчук, Юрій Севрук, Роман Говда та Олег Заліско - звернулися до президента України Петра Порошенка і голови Верховної Ради Володимира Гройсмана із закликом не призначати генпрокурором людину без відповідного досвіду роботи.

Перед цим голова фракції «БПП» Юрій Луценко заявив, що готовий очолити Генпрокуратуру за умови внесення змін до законодавства щодо кваліфікаційних вимог до кандидата на посаду генпрокурора в частині юридичної освіти та 10 років юридичної діяльності у правовій площині.