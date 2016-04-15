Стоянова звільнили з посади прокурора Одещини

Про це журналістам повідомив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко, передає прес-служба ГПУ.

"Звільнення відбулося відповідно до положень Закону України «Про прокуратуру» та Закону України «Про очищення влади» на підставі вивчення особової справи М. Стоянова", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко вимагав від в.о. генпрокурора Юрія Севрука невідкладно звільнити прокурора Одеської області Миколу Стоянова в порядку люстрації.

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29 березня Віктор Шокін перед самим своїм звільненням з посади генпрокурора звільнив заступника генерального прокурора – прокурора Одеської області Давіда Сакварелідзе з органів прокуратури, мотивувавши таке рішення "грубим порушенням прокурорської етики" з боку останнього.

Вже наступного дня новим обласним прокурором був призначений Микола Стоянов, який раніше вже був прокурором Одеської області. Його призначив на цю посаду у травні 2014 року тодішній генпрокурор Олег Махніцький. Наступний генпрокурор Віталій Ярема звільнив Стоянова з посади прокурора Одеської області.

В ГПУ пояснили, що Стоянова поновлено на посаді прокурора Одеської області на виконання рішення суду.

Однак таке рішення викликало обурення громадськості. З вечора 30 березня в центрі Одеси, під будівлею прокуратури області, проходила акція протесту проти призначення Стоянова прокурором Одеської області.

Водночас у Мін'юсті заявили, що новий прокурор Одеської області Стоянов підпадає під люстрацію.