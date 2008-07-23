Представники європейських християнсько-демократичних партій і православних церков зустрінуться у Києві

Група Європейської народної партії-європейські демократи (ЄНП-ЄД) Європейського парламенту та представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні організовують у Києві 24.07.2008 р. о 9.00 в готелі "Hyatt" конференцію високого рівня з метою проведення діалогу європейських християнсько-демократичних партій із Православними церквами. З промовою до форуму звернеться Президент України Віктор Ющенко.

У конференції беруть участь голова фракції ЄНП-ЄД Європарламенту Йозеф Дауль, Архієпископ Франції, Представник Вселенського Патріархату в Європейському Союзі Митрополит Еммануїл, керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге, Депутат Європейського Парламенту, віце-президент Фракції ЄНП-ЄД в Європейському парламенті Мар’ян-Єн Марінеску, депутати Європарламенту Уршула Гачек і Філіп Бушіл-Метьюс. Конфесії з України, Білорусі та Молдови представлятимуть Митрополит Владзімір, Архієпископ Митрофан, Митрополит Кирил зі Смоленська, Митрополит Філарет з Мінська, Архієпископ Мокшицький зі Львова, Кардинал Гузар та інші. В`ячеслав Кириленко від Нашої України, Анатолій Лебедько від Громадянської партії з Білорусі та Юрій Рошка від Християнсько-демократичнолї партії з Молдови представлятимуть християнсько-демократичні партії регіону.

http://www.kas.de/proj/home/events/47/1/year-2008/month-7/veranstaltung_id-31349/index.html

Контактні особи:

Жанна Агасієва 044 496 36 09, 8 050 594 5979

Мар`яна Гарамус 044 492 7443, 8 067 284 6858