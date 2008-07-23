SOS від Мельниченка: США вмили руки та не хочуть братися за його плівки

Колишній офіцер Управління державної охорони України Микола МЕЛЬНИЧЕНКО висловлює занепокоєння і нерозуміння щодо відмови уряду і Федеральної служби розслідувань США повести фоноскопічну експертизу записів та записуючих пристроїв, які, за твердженням М.МЕЛЬНИЧЕНКА, він зробив у кабінеті колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву М.МЕЛЬНИЧЕНКО зробив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Я хочу звернутися до журналістів по допомогу. Адже США на сьогодні відмовилися від раніше досягнутої з ПАРЕ домовленості про надання експертів ФБР для здійснення такої експертизи. У зв’язку з цим зараз ситуація навколо цього зайшла у правовий тупик, що унеможливлює розслідування Генеральною прокуратурою України резонансних справ”, - зазначив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Говорячи про можливі причини такої ситуації, він наголосив на певних кулуарних домовленостях зацікавлених у нерозслідуванні резонансних справ осіб з американською стороною.

“Такою своєю позицією США “вмивають руки” у боротьбі з корупцією в Україні”, - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого 2008 року заступник генерального прокурора України Микола ГОЛОМША заявляв, що тільки-но слідство отримає результати фоноскопічних експертиз записів М.МЕЛЬНИЧЕНКА, то звинувачення у справі загибелі Г.Гонгадзе можуть бути пред’явлені конкретним особам.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО у січні 2007 знову приїхав до України і почав співпрацювати зі слідством у справі Г.Гонгадзе.

19 березня 2008 року він заявив, що припиняє своє співробітництво з Генеральною прокуратурою України, щоб таким чином стимулювати роботу цього відомства для розкриття резонансних кримінальних справ.