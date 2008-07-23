Тимошенко повернула Луценку його заступника

Кабінет міністрів України призначив Василя МАРМАЗОВА заступником міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня 2008 року Кабмін звільнив В.МАРМАЗОВА з посади заступника міністра внутрішніх справ зі зв`язків з Верховною Радою та іншими органами державної влади у зв`язку зі скороченням кількості посад заступників міністра.