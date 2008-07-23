Шевчук і його ДДТ співатимуть біля київської мерії

Київська мерія та організатори концерту, присвяченого 1020-річчю Хрещення Київської Русі, домовилися про проведення цього заходу на Хрещатику.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посилання на інформацію першого заступника голови Дениса БАССА.

«Ми досягли цілковитої домовленості з організаторами концерту, який мав відбутися на Майдані Незалежності цієї суботи. Захід відбудеться у заявлений раніше час на Хрещатику, біля київської мерії", - підкреслив Д.БАСС.

На цій же сцені в неділю, 27 липня, пройдуть урочистості, присвячені проводам українських спортсменів на Олімпійські ігри, додав він. (УНІАН: влада Києва заборонила концерт груп «Брати Карамазови» і «ДДТ» 26 липня на Майдані Незалежності, організований в рамках святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі, і перенесла цей захід на Співоче поле, з чим організатори концерту категорично не погоджувалися).

Також Д.БАСС поінформував, що з п’ятниці, 25 липня, з 20.00 до 06.30 понеділка, 28 липня, буде перекрито рух вулиці Хрещатик на ділянці від вул. Б. Хмельницького до вул. Прорізної.

Він пояснив, що увечері 25 липня біля київської мерії почнуть монтувати сцену, яку демонтують до 06.30 понеділка.

Д.БАСС запевнив, що на період підготовки та проведення зазначених заходів силами профільних служб КМДА буде забезпечено перерозподіл маршрутів громадського транспорту так, щоб кияни не мали жодних проблем з пересуванням у центрі столиці.