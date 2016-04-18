Убивство мера Старобільська: поліція затримала другого підозрюваного
Затримано другого підозрюваного в убивстві мера Старобільська Луганської області Володимира Живаги.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава головного управління Національної поліції у Луганській області Юрій Покиньборода.
"Сьогодні у мій День народження розшук зробив мені чудовий подарунок - затримали другого вбивцю мера Старобільська Живаго", - написав він.
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Нагадаємо, Живагу знайшов у дворі міськвиконкому сторож 22 лютого приблизно о 22:00, проте до лікарні його не довезли - він помер у кареті медичної допомоги.
Поліцією був затриманий раніше судимий 22-річний житель Марківського району, який підозрюється у скоєнні вбивства з корисних мотивів.
Живага був обраний мером Старобільська від партії "Наш край" на виборах 25 жовтня 2015 року, набравши 31% голосів.