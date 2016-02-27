Убивство мера Старобільська: поліція затримала підозрюваного у злочині
Поліція затримала раніше засудженого 22-річного мешканця Марківського району, який підозрюється у скоєні вбивства міського голови Старобільська Володимира Живаги.
Зі слів затриманого, вбивство Живаги він скоїв з корисливих мотивів, йдеться у повідомленні Нацполіції.
Підозрюваний затриманий у порядку статті 208 КПК України. Наразі у суді вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Проведено ряд слідчо-оперативних дій. Вилучено речові докази, які свідчать про причетність затриманого до скоєння вбивства", - наголосили у поліції.
Крім того, триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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Нагадаємо, Живагу знайшов у дворі міськвиконкому сторож 22 лютого приблизно о 22:00, проте до лікарні його не довезли - він помер у кареті медичної допомоги.
Живага був обраний мером Старобільська від партії "Наш край" на виборах 25 жовтня 2015 року, набравши 31% голосів.
У поліції припускали, що мер Старобільська був убитий за політичними мотивами.