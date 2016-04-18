Двоє депутатів Київради отримали поранення під Пісками - ВО "Свобода"

Про це повідомляють члени ВО "Свобода" в соціальних мережах.

За словами лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, "свободівці" потрапили під обстріл ворожих АГС біля Пісків".

У свою чергу Попов на своїй сторінці у Facebook розмістив коментар, "аби запобігти паніці". Він повідомив, що разом з Кузиком в суботу ввечері потрапив під "прицільний обстріл з АГС, внаслідок чого постраждали обоє і пошкоджено автомобіль, яким ми пересувались".

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"Поранення й ушкодження неважкі, всі на ходу", - зазначив Попов.

Також він повідомив, що "отримав поранення в плече, 4 уламка, а Кузик - поранення в груди, 1 уламок".

"Життєво важливі органи не ушкоджені. Уламки поки не витягали, догартовуватимуть, в Києві", - додав депутат.

Ще двоє осіб, які перебували з ними в автомобілі - Маргарита Омеляненко і депутат Київради Володимир Бохняк - не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня під Пісками було поранено двох волонтерів. Правоохоронці встановили, що постраждали двоє чоловіків 36 і 37 років. Вони прямували на мікроавтобусі в село Водяне, в районі села Піски потрапили під гранатометний обстріл. В результаті один з них отримав вогнепальне поранення плеча, інший - вогнепальне поранення грудної клітини. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.