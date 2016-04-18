У коаліції наразі налічується 230 народних депутатів - Парубій

У коаліції наразі налічується 230 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова Верховної Ради Андрій Парубій.

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Він зазначив, що “коаліція, яка існувала, вона і продовжує існувати”. За його словами, питання було лише в тому, щоб у фракціях, які входять до коаліції, було необхідних 226 голосів. Але крім фракцій ще є позафракційні народні депутати, які раніше були членами коаліції.

“По тих документах, які мені подав апарат, на момент нашого голосування (мабуть, йдеться про голосування за уряд — УНІАН), було 237 членів коаліції”. Він додав, що 7 народних депутатів склали депутатські повноваження, оскільки були обрані до нового уряду. І після цього в коаліції залишилося 230 народних депутатів.

“Якщо буде вимога дати їх поіменно, то я попрошу в апарату документи, і я ці документи публічно продемонструю”, - зазначив Парубій.

Як відомо, сьогодні на Погоджувальній раді представники фракцій, які не входять до коаліції, вимагали у Парубія список з підписами членів коаліції.