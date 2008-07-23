Симоненко: сім'я Ющенка багатіла на газових посередниках

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що КПУ раніше за прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО виступала за перехід України на прямі відносини з російським «Газпромом» - без посередників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив на прес-конференції в Житомирському обкомі КПУ.

"Це позиція, про яку фракція КПУ у парламенті неодноразово говорила в тій частині, що Україна повинна через свою державну структуру НАК "Нафтогаз України" напряму встановлювати контfкти з "Газпромом" і Росією", - сказав лідер комуністів.

За словами П.СИМОНЕНКА, КПУ неодноразово виступала проти "Росукренерго" та різних його дочірніх підприємств, "які практично були підприємствами в інтересах сім’ї ЮЩЕНКА, яка на цьому багатіла".

"Ми категорично проти цього виступаємо і якщо уряд сьогодні розуміє, що перехід України на «чіткі» відносини з російським «Газпромом» без посередників стане кроком до зменшення навантаження на українського виробника та прибутків згаданої посередницької структури, а також дозволить зменшити вартість та собівартість продукції , то це - позитивне явище і його треба тільки підтримати", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН. 22 липня в Києві відбулася зустріч прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО і керівника НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Сторони обговорили питання, пов`язані з підготовкою довгострокового контракту на постачання газу до України в 2009 і подальші роки.

Під час зустрічі сторони підбили підсумки співпраці в першому півріччі 2008 року і відзначили, що взаємодія двох компаній розвивається динамічно і конструктивно.

Довідка УНІАН. У березні 2008 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. У 2008 році до України буде поставлено газ центрально- і середньоазіатського походження в обсягу не менше 55 млрд. куб. м за ціною 179,5 дол. за 1 тис. куб. м. Покупцем газу на кордоні з Україною в даний час є НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до Угоди з 1 травня 2008 року прямі поставки газу промисловим споживачам України в обсягу 7,5 млрд. куб. м здійснює 100-процентне дочірнє товариство ВАТ «Газпром» ТОВ «Газпром збут Україна».