ЗМІ: МОЗ може очолити директор меддепартаменту Міноборони

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на інформоване джерело у фракції БПП.

Верба народився у Жмеринці, на Вінниччині, у 1966 році. До призначення у Міноборони полковник медичної служби Верба оперував у військово-польовому шпиталі.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада ратифікувала новий склад Кабміну Володимира Гройсмана без міністра охорони здоров'я.