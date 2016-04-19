В українському МЗС дізналися, про що йтиметься на Раді Росія-НАТО

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко журналістам після засідання Комісії Україна-НАТО, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Після майже двох років НАТО намагається обговорити з Росією питання, які не тільки в інтересах Альянсу та Росії, але й інших держав, в наших інтересах. Сигнал, який я отримав від Північноатлантичної Ради, полягає у тому, що не буде справ, як раніше, з Росією, доки конфлікт в Україні не буде вирішений", - зазначив він.

На думку Пристайка, проведення такого засідання є сигналом того, що обидві сторони розуміють необхідність "використовувати всі канали".

"Ми обговорили сигнали, які НАТО надішле Росії щодо анексії Криму, анексії сходу України", - додав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня в Брюсселі відбудеться засідання ради Росія-НАТО на рівні послів. 1 квітня 2014 року НАТО заморозив взаємодію з Росією за всіма напрямами після російської агресії проти України.