У Путіна заявили про "торжество повної недовіри" між РФ і НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам у Москві.

«Російсько-натовські відносини безумовно переживають, здавалося б, забутий, але такий, що швидко повернувся, дефіцит взаємної довіри і, напевно, торжество повної взаємної недовіри», - сказав Пєсков.

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Він відзначив, що російська сторона фіксує недружні дії альянсу в плані нарощування військового потенціалу біля російських кордонів.

«Ми вважаємо, що дії альянсу становлять загрозу для національних інтересів та національної безпеки Росії. Більш того, останні дії альянсу зайвий раз підтверджують, що альянс виявився не здатний адаптуватися до сучасних умов і зберіг своє початкове призначення – стримувати РФ і бути в конфронтації з РФ», - сказав він.

За словами прес-секретаря, «Росія завжди була прихильником діалогу, і можна висловити задоволення, що такий діалог буде продовжений».

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«Хоча можна відразу сказати, що це буде діалог не з легких, тому що довіра руйнується дуже швидко, але відновлюється набагато повільніше і вимагає набагато більше зусиль», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня в Брюсселі відбудеться засідання ради Росія-НАТО на рівні послів. 1 квітня 2014 року НАТО заморозив взаємодію з Росією за всіма напрямами після російської агресії проти України.