Ющенко каже, що "відмете" приватні інтереси від Дністровської ГАЕС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє зробити все від нього залежне, щоб перший блок Дністровської ГАЕС було запущено в експлуатацію в грудні 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на розширеній прес-конференції, присвяченій підсумкам внутрішньої та зовнішньої політики країни за перше півріччя.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що на сьогодні станція, яка має стати найпотужнішою в Європі та замінити Україні будівництво двох нових ядерних блоків, побудована на 85-87%. Для її добудови необхідно 700 млн. грн, 500 млн. з яких – кредит Світового банку, гарантії на який має дати уряд України.

«Я як Президент все зроблю для того, щоб через бюджет 2008 року такого роду зобов`язання було прийнято, і 1 грудня разом з вами щоб ми мали нагоду ввести в експлуатацію перший блок Дністровської ГАЕС… Це надмета не тільки галузева, а й національна», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що ГАЕС буде державним підприємством, а всі «колосальні» приватні інтереси, які присутні в цьому проекті, буде «відметено в найближчі тижні». «Наголошую тричі, і я впевнений, що ми їх у найближчі кілька тижнів відметемо, і там присутня лише держава. Там буде виняткова держмонополія», - сказав Президент.

Як повідомлялося, 21 липня колишній міністр палива й енергетики України Олексій ШЕБЕРСТОВ закликав розглянути на засіданні Ради національної безпеки й оборони України стратегію реалізації інвестпроектів в енергетиці, зокрема на Дністровській ГАЕС.

Довідка УНІАН. Дністровська ГАЕС з 1985 року будується в Чернівецькій області на р. Дністер. Замовником будівництва зараз є ВАТ «Укргідроенерго». Проект станції передбачає встановлення семи ідентичних гідроагрегатів. Введення в експлуатацію першого з них заплановано на 2008 рік.

Вартість робіт по завершенню будівництва першої черги Дністровської ГАЕС (у складі трьох гідроагрегатів, загальною встановленою потужністю в генераторному режимі 972 МВт, у насосному - 1263 МВт) на 1 січня 2008 року оцінювалася в 2,7 млрд. грн.