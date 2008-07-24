Ющенко натякнув, що підвищення ціни на транзит газу аукнеться Україні

Протягом тридцяти днів Україна хоче завершити переговори з Російською Федерацією щодо ціни на газ у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами В.ЮЩЕНКА, найближчі два-три тижні будуть присвячені відповідним переговорам. Принаймні, зауважив В.ЮЩЕНКО, українська сторона хотіла б зафіксувати протягом тридцяти днів ціну на газ, перспективи поставки російського або середньоазійського газу у 2009 році, вирішити питання об’ємів транзиту.

«На сьогодні нам вдалося вийти із тої кризи, перш за все платежів і відносин між НАК «Нафтогазом» і Газпромом, вирішити проблеми, які виникли у кінці грудня минулого року і у першому кварталі 2008 року», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про питання щодо зміни ціни на транзит газу, В.ЮЩЕНКО зауважив, що питання ціни українського транзиту може виникнути лише за однієї умови – коли з’явиться формула ціноутворення на газ. «Доки ціна на газ буде формуватись абсолютно, політично, розмови про зміну тарифу на транзит російського газу або будь-якого іншого газу українською територією є безпідставними», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він пояснив це тим, що протяжність труб, якими транспортується газ з Середньої Азії до українського кордону, майже рівноцінна українському шляху. І тому підняття тарифу однією стороною потягне підняття тарифу іншою стороною», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, питання може бути врегульовано лише після запровадження «формульного утворення ціни на газ». «Я думаю, що це одна із основ української політики в цьому питанні», - сказав В.ЮЩЕНКО.