НФ вимагає повернути до держбюджету вкрадені Януковичем кошти

Про це заявила народний депутат фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол, виступаючи з парламентської трибуни.

Вона зазначила, що йдеться про майже 50 мільярдів гривень.

"Ці кошті вже в поточному році потраплять у Державний бюджет і почнуть працювати на державу Україна. Це – 8 мільярдів, які зараз потрібні для оборони, для модернізації та закупівлі озброєння. Це також дасть можливість удвічі підняти зарплати вчителям – це 14 мільярдів гривень", - сказала народний депутат.

"Рівень зарплат учителів в Україні зараз настільки низький, що це ганьба, особиста ганьба кожного депутата. Зауважу для мажоритарників – це ті вчителі, які за вас агітували", - додала представник "Народного фронту".

"Тому закликаю Верховну Раду відповідально поставитись до своїх обов’язків і в цьому році скерувати до бюджету країни цю велику суму", - резюмувала Тетяна Чорновол.