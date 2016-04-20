До фракції "Опозиційного блоку" в Раді увійшов Ківалов

14:33, 20 квітня 2016
Політика
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Позафракційний народний депутат Сергій Ківалов увійшов до складу фракції "Опозиційний блок".

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це у сесійній залі парламенту оголосив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Тепер фракція ОБ налічує 43 депутати.

Ківалов був обраний до парламенту від виборчого округу №135 (Одеса), де балотувався як самовисуванець.

Ківалов є президентом Національного університету «Одеська юридична академія» та лідером Української морської партії, від якої він балотувався на виборах мера Одеси в жовтні 2015 року.

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