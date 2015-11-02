Труханов переміг в Одесі з 51,3% - ЦВК

Як свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, за чинного мера проголосували 138865 виборців.

За його найближчого конкурента - кандидата від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Олександра Боровика - віддали голоси 66482 виборця, або 24,58%.

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Колишній мер Едуард Гурвіц посів третє місце з результатом 8,31% (22475 голосів), позафракційний депутат Верховної Ради і лідер Української морської партії Сергій Ківалов - четверте місце з 5,5% (14865 голосів), кандидат від "Відродження" Світлана Фабрикант - п'яте з 3,02% (8174 голоси).

1,8%, або 4958 голосів отримав Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера"), а лідер Одеської обласної організації ВО "Свобода" Павло Кириленко - всього 0,66%, або 1782 голоси.

Інші кандидати набрали менше 0,3%.

У свою чергу з лише дійсних голосів Труханов отримав 52,59%, Боровик - 25,18%, Гурвіц - 8,51%, Ківалов - 5,63%, Фабрикант - 3,10%, Дарт Вейдер - 1,88%, Кириленко - 0,67%.

В цілому у виборах мера Одеси брало участь 42 кандидата - найбільша кількість серед усіх міст України.