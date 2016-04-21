Закон про особливий статус Донбасу не діє через російську окупацію - Геращенко

Про це в ефірі 5 каналу заявила перший заступник голови Верховної Ради України, уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко.

"Україна виконує всі свої зобов'язання (в частині особливого статусу Донбасу - ред.), це перше. По-друге, хочу наголосити, що український парламент прийняв відповідний закон, більше того – він був проголосований у вересні 2014 року, і так само закон про особливості місцевого самоврядування в деяких районах Донецької та Луганської областей був потім проголосований зі змінами і в березні 2015 року. Власне, це зобов'язання Україна виконала", – зазначила вона.

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За словами Геращенко, закон про особливий статус Донбасу не може набрати чинності, доки на окупованих територіях перебувають російські війська.

"Питання в тому, що цей закон не може набрати чинності доти, доки на окупованих територіях перебувають російські війська, доки там перебуває російська техніка, доки місія ОБСЄ немає доступу на всю окуповану територію, недопущена до кордону, доки не випущені заручники, і ключове – доки щодня стріляють", – зауважила віце-спікер парламенту.

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