Експерт: Віктор Балога вже програв президентську кампанію Ющенка

Команда Секретаріату Президента передчуває поразку на майбутніх Президентських виборах і, виходячи з цього, будує політичний діалог.

Таку думку висловив директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА, коментар якого передано УНІАН.

«Вчорашні звинувачення І.ПУКШИНА, що пролунали на адресу Ю.ТИМОШЕНКО, по суті, остаточно розставили всі крапки над «і» в українській політиці. Подібні заяви свідчать про те, що Віктор БАЛОГА програв президентську кампанію Віктора ЮЩЕНКА задовго до її старту», – сказав В.БАЛА, коментуючи висловлювання заступника глави СП Ігоря ПУКШИНА щодо нібито зацікавленості прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в активізації скандалу навколо отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Істерики, демонстровані головними спікерами СП, свідчить про те, що технологи В.БАЛОГИ і В.ЮЩЕНКА готові перевести президентську кампанію на вкрай деструктивний рівень», – зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, учора, 23 липня, І.ПУКШИН у своєму коментарі щодо «зухвалого демаршу» народного депутата Давида ЖВАНІЇ, який відмовився свідчити в Генеральній прокуратурі у справі отруєння В.ЮЩЕНКА, серед іншого заявив, що лінію поведінки Д.ЖВАНІЇ підтримує прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО.

«Оскільки вона завжди – й у минулому, й у даний час - не приховує своїх президентських амбіцій, то їй дуже вигідно кинути тінь на В.ЮЩЕНКА, зокрема, через провокацію нових витків скандалу навколо цієї справи», – заявив І.ПУКШИН.