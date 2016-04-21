Касько прибув до Генпрокуратури на черговий допит

Перед цим Касько у соцмережі опублікував фотокопію повістки про допит від ГПУ. У документі вказано, що колишнього заступника генпрокурора викликають як свідка у справі про "зловживання службовим становищем під час подачі заяв про процесуальну інтервенцію держави Україна у справи Загального Суду Європейського союзу за позовами Януковича В.Ф., Януковича В.В. і Януковича О.В. про часткове скасування Рішення Ради Європейського Союзу від 05.03.2014».

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Раніше ГПУ заявляла, що Каська підозрюють у шахрайстві з отриманням службового житла. Екс-заступник генпрокурора звинувачення відкинув і заявив про намір відомства дискредитувати його.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що його відомство не побачило злочину в отриманні квартир колишнім заступником генерального прокурора Віталієм Каськом.