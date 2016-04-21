Касько був не єдиним, хто переводив квартири з державної власності в приватну - ГПУ

Про це DT.UA розповів прокурор Генеральної прокуратури України (ГПУ) Владислав Куценко, відповідаючи на питання щодо звинувачень у привласненні службової квартири колишнім заступником Генпрокурора Віталієм Каськом.

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"Касько є далеко не єдиним, хто зловживав переведенням житла з державної власності в приватну. Ми проводимо широку кампанію по "безхатченках" в органах прокуратури", - сказав Владислав Куценко. Він також додав, що провадження стосується, як нинішніх, так і колишніх працівників прокуратури, пообіцявши розповісти більше деталей згодом,на брифінгу.

За його словами, на даний час розслідування проводиться тільки по Києву та Київській області.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня тодішній генпрокурор Віктор Шокін домігся арешту квартири свого колишнього заступника Віталія Каська, яка знаходиться на бульварі Дружби народів, 14-16, у Києві. 20 квітня очільник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що не бачить злочину в отриманні колишнім заступником генерального прокурора Віталієм Каськом квартир.