В комітеті ВР з нацбезпеки анонсують "багато чого нового" про те, хто і як знищував українську оборонку

Про це заявив голова комітету, заступник керівника фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський, повідомляє прес-служба НФ.

За словами Пашинського, розглядатимуться такі сфери як ракетний комплекс, протиповітряна оборона тощо.

"Військовий прокурор буде доповідати на комітеті, і ви почуєте багато чого нового", - сказав Пашинський.

"Наприклад, є такий ракетно-зенітний комплекс С-300. Це найновіший комплекс, який є у нас на озброєнні. Так от, щоб ми розуміли, у 2007 році Міністерство оборони цей комплекс продало за 2 мільйона доларів, потім перепродали за 25 мільйонів доларів, тоді як його ринкова ціна - 50 мільйонів доларів. От через таку корупцію та безвідповідальність ми отримали те, що ми отримали", - наголосив голова комітету.

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Пашинський нагадав, що праобраз крилатих ракет, які сьогодні використовуються Російською Федерацією у збройних конфліктах, зокрема в Сирії, випускалися у Харкові до 1992 року, після чого, за його словами, ця технологія була знищена, а обладнання вивезено у Росію.

"На сьогоднішній день ми по крихтах відтворюємо наш ракетний потенціал, і, сподіваюсь, Бог дасть нам часу та розуму, щоб його відтворити. Ми не можемо більше повторити початок 2014 року", - підкреслив Пашинський.

Він зауважив, що РФ вкладає колосальні кошти у власну армію. За його словами, витрати РФ у цій сфері становлять 50 мільярдів доларів, тоді як Україна витрачає на оборону близько 4 мільярди доларів.

"Тобто, в України бюджет у 12 разів менший, ніж у Росії. Це ми теж повинні пам’ятати, коли ми займаємося у сесійному залі популізмом і демагогією. Адже ця проблема – збройна агресія Росії проти України – нікуди не поділася", - сказав Пашинський.

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