Росія дала сигнал про початок процесу щодо звільнення політв'язнів - Петренко

Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі телеканалу 1+1, передає ТСН.

Втім, за словами урядовця, він не вважає це перемогою, доки незаконно ув'язнені українці не ступлять на рідну землю.

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Як повідомляв УНІАН, міністерство юстиції України направило Мін'юсту РФ запит про видачу народного депутата України, льотчиці Надії Савченко, проте можливі й інші механізми її повернення в Україну.