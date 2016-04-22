Росія дала сигнал про початок процесу щодо звільнення політв'язнів - Петренко
01:43, 22 квітня 2016Політика
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Російська сторона дала сигнал про те, що запустила процес щодо прийняття рішення про звільнення українських політв'язнів.
Росія почала процес щодо звільнення політв'язнів / УНІАН
Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі телеканалу 1+1, передає ТСН.
Втім, за словами урядовця, він не вважає це перемогою, доки незаконно ув'язнені українці не ступлять на рідну землю.
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Як повідомляв УНІАН, міністерство юстиції України направило Мін'юсту РФ запит про видачу народного депутата України, льотчиці Надії Савченко, проте можливі й інші механізми її повернення в Україну.
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