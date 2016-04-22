РФ висловила "серйозні побоювання" через українську військову техніку в Дніпропетровській та Запорізькій областях

Як повідомляє департамент інформації Міністерства закордонних справ РФ, про це він сказав на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

«Серйозні побоювання викликають повідомлення про українську військову техніку в Дніпропетровській та Запорізькій областях. У відсутність даних Спеціальної моніторингової місії (ОБСЄ) ми можемо лише здогадуватися, скільки танків і гармат Збройних сил України готові за першим наказом протягом 2-4 годин прибути до лінії зіткнення. Така ситуація є подвійно неприйнятною в умовах, коли СММ щодня інформує про ситуацію на всій території під контролем ополчення – аж до українсько-російського кордону. За останні два тижні спостерігачі відвідали прикордонні пункти пропуску 21 раз», - сказав Лукашевич.

Дипломат впевнений, що тактика українських дій «нехитра» – підтримувати стан напруженості «для затягування процесу політичних переговорів щодо модальностей виборів, особливого статусу, амністії шляхом введення в дію закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей України».

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«ЇЇ (амністії), до речі, потребують не тільки жителі Донбасу, але і багато українських політичних діячів, в тому числі ті, хто зараз займають високі державні посади, хто приймав рішення про початок каральної операції в Донбасі», - вважає Лукашевич.

На його думку, дії українських військових «марно намагатися прикривати порожніми фразами» про «якісь провокації» з боку проросійських бойовиків.

«Такі фрази нічого не варті, коли ми бачимо, що українські силовики навмисно займають додаткові ділянки «нейтральної смуги» на лінії зіткнення, наближають свої вогневі позиції до території, яка знаходиться під контролем ополчення. Ось саме це і називається навмисною ескалацією напруженості. Днями українські військові пересунули ще один блокпост на 3 км ближче до лінії зіткнення – біля Березового», - зазначив Лукашевич.