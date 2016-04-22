У Порошенка готуються до конференції з розгляду Конвенції про біологічну зброю

Про це йдеться в указі № 165/2016, розміщеному на сайті глави держави.

«Утворити делегацію України на засідання підготовчого комітету до восьмої конференції з розгляду дії Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їхнє знищення (26-27 квітня та 8-12 серпня, Женева, Швейцарська Конфедерація)», - йдеться в документі.

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До складу комісії увійшли Юрій Клименко - постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, голова делегації; Сергій Комісаренко - академік-секретар відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології Національної академії наук України, академік НАН України, заступник голови делегації (за згодою); Антон Герілович - заступник директора Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" (за згодою); Вікторія Задорожна - директор державної установи "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського Національної академії медичних наук України" (за згодою); Олександр Капустін - начальник відділу нових викликів і загроз - секретаріату Національного органу України з виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їхнє знищення Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України; Валерій Поліщук - завідувач кафедри вірусології Навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою).

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Міністерству закордонних справ доручено затвердити вказівки делегації України, а Кабміну - забезпечити в установленому порядку фінансування участі делегації у засіданні.