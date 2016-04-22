Порошенко вирішив більше не дарувати квіти чоловікам-політикам

18:04, 22 квітня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко після критики громадськості вирішив більше не дарувати квіти чоловікам-політикам.

фото УНИАН

Про таке своє рішення Порошенко оголосив під час представлення новопризначеного голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Після того, як були певні критичні зауваження громадськості, які я поділяю, квіти не вручаємо чоловікам. Дозвольте під вашу підтримку і ваші оплески вручити посвідчення", - сказав він, звертаючись до новопризначеного голови Запорізької ОДА.

Зазначимо, що практика дарування квітів чоловікам-політикам в українському політикумі вже давно активно обговорюється громадськістю. Хтось просто не може зрозуміти, навіщо дарувати чоловікам квіти, а хтось починає заглиблюватися в обговорення питання, скільки ж грошей з державного бюджету йде на такі букети.

Не обійшлося без традиційних букетів червоних троянд і під час призначення нового прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана 14 квітня 2016 року.

REUTERS

Також всім запам'ятався епізод, коли нардеп від БПП Олег Барна в грудні 2015 року в ході звіту в Раді тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка підійшов до нього з квітами, а потім схопив його і виніс з-за трибуни. Втім, як пізніше стало відомо, букет нібито призначався нардепу Миколі Томенку, у якого в той день був День народження.

Знаменитый эпизод с Яценюком, Барной и цветами / фото УНИАН

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