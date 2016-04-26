Україна має запобігти сепаратним переговорам деяких лідерів країн ЄС з Путіним – Чубаров

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він наголосив, що наразі потрібно, щоб новообраний уряд продемонстрував себе протягом кількох місяців, що є якісь позитивні зрушення.

"Ми маємо піти на такі дії, які би просто не залишали деяким лідерам європейських країн можливості сепаратних переговорів із Путіним", – вважає Чубаров.

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