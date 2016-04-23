У Меджлісі заявили, що санкції проти Росії дуже відчутні, але ще не смертельні

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

"Жодна, навіть найрізкіша за змістом заява, не може негайно дати очікуваного ефекту, але міжнародна політика вибудовується таким чином, коли кожна заява — немов цеглинка, і в результаті з'являється потрібна конструкція", - пояснив він.

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Чубаров зазначив, що в цьому випадку за заявами простежується позиція країн-учасниць тих чи інших міжнародних організацій, а за заявами йдуть дії більш практичного характеру, зокрема, санкції.

"Чинні санкції щодо Росії для неї дуже відчутні, але, на жаль, ще не смертельні, щоб змусити її повернутися в рамки міжнародного права", - додав голова Меджлісу.

Раніше Чубаров заявляв, що керівництво України проводить недостатню роботу, щоб питання кримськотатарського народу гостро стояло в міжнародному порядку денному.