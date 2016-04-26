Російська агресія створила загрозу повторення атомної катастрофи в Україні – Порошенко

Про це заявив президент Петро Порошенко під час заходів до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи.

«Російська агресія, по-перше, підірвала довіру неядерних держав до режиму нерозповсюдження цієї зброї, а по-друге, створила загрозу повторення атомної катастрофи на території нашої держави», - сказав президент.

Читайте такожПорошенко: Росія розміщує елементи ядерного потенціалу в Криму

«І хай це нікому не видається утопією! Не забуваймо: активні бойові дії точилися лише за кількасот кілометрів від Запорізької АЕС. Росія готувала повномасштабну війну проти України. Як мінімум – планувала військові дії та безлад на більшій частині нашої території, де розташовано чимало небезпечних об’єктів», - наголосив Порошенко.

«Ми вдалися до посилених заходів безпеки на АЕС, захищаємо їх від можливих атак з боку терористично-диверсійних груп у гібридній війні», - сказав він.