Нову дату саміту Україна-ЄС визначать у червні – речник Туска

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив речник президента Європейської ради Дональда Туска Пребен Аманн.

«Конкретна дата буде домовлена на зустрічі лідерів у Брюсселі напередодні саміту ЄС у червні», - сказав він.

Речник Туска наголосив, що рішення перенести саміт на вересень було спільним рішенням трьох президентів.

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«Тим часом новий український уряд буде продовжувати працювати над тим, щоб досягти результатів у взятих на себе зобов’язаннях щодо проведення реформ. Перенесення саміту також дозволить переглянути програму МВФ та зробити подальшу оцінку тимчасового застосування Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі», - додав Аманн.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня стало відомо, що 18-й саміт Україна-ЄС, проведення якого було заплановано на 19 травня в Брюсселі, перенесено на вересень цього року.

За словами заступника глави Адміністрації президента України Костянтина Єлісєєва, таке рішення є виваженим і прагматичним, оскільки саміт не має бути самоціллю, а має дати результати щодо співпраці України та інтеграції з Європейським Союзом.

“За спільною домовленістю президента України, Європейської ради та Єврокомісії вирішено перенести саміт Україна-ЄС на вересень. Це рішення є результатом тривалих консультацій на двосторонньому рівні, і для максимального результату саміту було вирішено його перенести”, - сказав він.

При цьому Єлісєєв висловив впевненість, що в результаті до вересня буде переглянута програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом.