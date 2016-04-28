Віра Савченко разом із генконсулом повертається до Ростова - адвокат

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков на своїй сторінці в Twitter.

"Консули забрали Віру Савченко з КПП Чертково, вони їдуть в Ростов. Все інше завтра", - йдеться в повідомленні.

Консулы забрали Веру Савченко с КПП Чертково, они едут в Ростов. Все остальное завтра. — Ilya Novikov (@vertiporokh) April 28, 2016

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Як додає кореспондент ТСН, Вірі Савченко повернули паспорт, але не випустили із Росії. Після багатогодинного очікування дипмашина із Вірою поїхала до українського консульства в Ростові-на-Дону.

Правоохоронці хотіли допитати Віру, але потім віддали паспорт. Адвокат Надії Савченко Ілля Новіков негайно вирушив в Ростов-на-Дону.

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Нагадаємо, вчора ввечері, 27 квітня, російські прикордонники вилучили паспорт Віри Савченко та відмовилися випускати її за межі Росії. Савченко замкнулася в автомобілі з українськими дипломатичними номерами, який після цього був заблокований росіянами.

Російські прикордонники мотивують свої дії тим, що Віра Савченко знаходиться у федеральному розшуку через начебто образу чеченського судді у справі українців Карпюка і Клиха.