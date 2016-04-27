Віру Савченко не випускають з території Росії

Про це повідомляє на своїй сторінці в Twitter Міністерство закордонних справ України.

"Віру Савченко затримали в Росії. Наш консул з нею в поліцейському відділку бореться за її звільнення. Посольство в Москві теж працює над цим", - йдеться в повідомленні.

Віру Савченко затримали в Росії. Наш консул з нею в поліцейському відділку бореться за її звільнення. Посольство в Москві теж працює над цим — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) April 27, 2016

Разом з тим, адвокат української льотчиці Ілля Новіков у своєму Twitter зазначив, що Савченко не випускають з території Росії через нібито образу чеченського судді.

"Віру Савченко не випускають з Росії. Впустили вчора безперешкодно. Зараз побачили, що вона в розшуку через образу чеченського судді", - написав він.

Веру #Савченко не выпускают из России. Впустили вчера беспрепятственно. Сейчас увидели, что она в розыске по оскорблению чеченского судьи. — Ilya Novikov (@vertiporokh) April 27, 2016

Згодом Новіков додав, що поки ситуація під контролем, і Віра Савченко знаходиться на КПП в автомобілі з дипломатичними номерами.

"Ситуація поки під контролем, Віра Савченко сидить на КПП в автомобілі з дипломатичними номерами, МЗС України в курсі. Ми готові відбиватися", - додав він.

Ситуация пока под контролем, Вера Савченко сидит на КПП в автомобиле с дипломатическими номерами, МИД Украины в курсе. Мы готовы отбиваться. — Ilya Novikov (@vertiporokh) April 27, 2016

Також в МЗС України додали, що паспорт Савченко знаходиться у росіян, а автомобіль, в якому вона перебуває - заблокований.

"Паспорт Віри у росіян. Сама вона в дипломатичній машині разом з консулом. Машину заблокували. Сподіваємося, російська влада не перейде межу", - зазначили в дипломатичному відомстві.

Паспорт Віри у росіян. Сама вона в дипл. машині разом з консулом. Машину заблоковували. Сподіваємося, російська влада не перейде межу. — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) April 27, 2016

Як повідомляє ТСН, станом на 22:30 середи, 27 квітня, Савченко вже півтори години знаходиться на пункті пропуску Міллерове-Чорткове.

Російські прикордонники мотивують свої дії тим, що Віра Савченко знаходиться у федеральному розшуку через начебто образу чеченського судді у справі українців Карпюка і Клиха.

Українські консули вже звернулися до російської сторони з вимогою розяснення ситуації.