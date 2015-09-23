Політологи не вірять, що у Боровика є шанси перемогти на виборах мера Одеси
Шанси на перемогу на виборах мера Одеси радника Михайла Саакашвілі Саші Боровика відсутні, переконаний політолог, голова правління Центру прикладних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.
Коментуючи інформацію про висунення кандидатури Боровика на посаду мера Одеси в понеділок, 21 вересня, експерт зазначив, що досить високі шанси були б у Михайла Саакашвілі у разі його участі у виборчій гонці. «Хоча він губернатор, йому посада мера не потрібна, йому набагато важливіше було б мати лояльну більшість у облраді», – зазначив він.
«Боровик, судячи з усього – людина амбітна. Інша справа, що він схильний до скандальності. Деякі політики в Україні чомусь плутають скандальність і популярність. Це далеко не одне і те ж, скандальність може принести популярність, але популярності не приносить», – додав політолог.
Він висловив думку, що Одеса поки досить лояльна до діяльності Михайла Саакашвілі, а ось що стосується висування Боровика, і тут можуть бути зовсім інші настрої.
«По-перше, він все-таки апріорі не така відома і популярна фігура. По-друге, як би ми не ставилися до чинного мера Одеси Труханова – він є досить впливова і популярна фігура в місті. На даний момент він є фаворитом. Боровик – чужий для Одеси. Одна справа – працювати губернатором, і інша – балотуватися на посаду мера», – пояснив Володимир Фесенко.
«На мій погляд, Боровик, можливо, якимось чином проявить себе в рамках цієї виборчої кампанії, але навряд чи зможе претендувати на перемогу», – заявив експерт