Політологи не вірять, що у Боровика є шанси перемогти на виборах мера Одеси

Коментуючи інформацію про висунення кандидатури Боровика на посаду мера Одеси в понеділок, 21 вересня, експерт зазначив, що досить високі шанси були б у Михайла Саакашвілі у разі його участі у виборчій гонці. «Хоча він губернатор, йому посада мера не потрібна, йому набагато важливіше було б мати лояльну більшість у облраді», – зазначив він.

«Боровик, судячи з усього – людина амбітна. Інша справа, що він схильний до скандальності. Деякі політики в Україні чомусь плутають скандальність і популярність. Це далеко не одне і те ж, скандальність може принести популярність, але популярності не приносить», – додав політолог.

Він висловив думку, що Одеса поки досить лояльна до діяльності Михайла Саакашвілі, а ось що стосується висування Боровика, і тут можуть бути зовсім інші настрої.

«По-перше, він все-таки апріорі не така відома і популярна фігура. По-друге, як би ми не ставилися до чинного мера Одеси Труханова – він є досить впливова і популярна фігура в місті. На даний момент він є фаворитом. Боровик – чужий для Одеси. Одна справа – працювати губернатором, і інша – балотуватися на посаду мера», – пояснив Володимир Фесенко.

«На мій погляд, Боровик, можливо, якимось чином проявить себе в рамках цієї виборчої кампанії, але навряд чи зможе претендувати на перемогу», – заявив експерт