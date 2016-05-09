Порошенко: Україна довела світові, що ворога зупиняє не лише сила зброї
За два роки війни Україна довела світові, що ворога зупиняє не лише сила зброї, але духовна міць та єдність українського народу, заявив президент України Петро Порошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав 9 травня у Києві на Володимирській гірці перед молитвою за мир та перемогу, у якій взяли участь капелани та учасники АТО.
"За два роки цієї Вітчизняної війни за нашу незалежність ми довели світові, що ворога зупиняє не лише сила зброї українських воїнів, але й духовна міць та єдність українського народу", - заявив він.
"Під час суворих випробувань на міцність нашої Батьківщини народився дуже потужний всенародний рух волонтерів. Я впевнений в тому, що є ще один рух, який ми також маємо зараз - це інститут військових капеланів", - додав президент.
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Як повідомляв УНІАН, 8 травня під час акції "Перша хвилина миру" у День пам’яті та примирення Порошенко заявив: "Ми намагаємося мінімізувати вплив війни на життя кожного українця. Єдине, чого поки що не можу пообіцяти, - що мобілізації цього року взагалі не буде. Її перспективи й масштаби залежать не лише від наших планів, але й від обстановки на фронті".