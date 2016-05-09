Порошенко: Україна довела світові, що ворога зупиняє не лише сила зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав 9 травня у Києві на Володимирській гірці перед молитвою за мир та перемогу, у якій взяли участь капелани та учасники АТО.

"За два роки цієї Вітчизняної війни за нашу незалежність ми довели світові, що ворога зупиняє не лише сила зброї українських воїнів, але й духовна міць та єдність українського народу", - заявив він.

"Під час суворих випробувань на міцність нашої Батьківщини народився дуже потужний всенародний рух волонтерів. Я впевнений в тому, що є ще один рух, який ми також маємо зараз - це інститут військових капеланів", - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 8 травня під час акції "Перша хвилина миру" у День пам’яті та примирення Порошенко заявив: "Ми намагаємося мінімізувати вплив війни на життя кожного українця. Єдине, чого поки що не можу пообіцяти, - що мобілізації цього року взагалі не буде. Її перспективи й масштаби залежать не лише від наших планів, але й від обстановки на фронті".