Порошенко розповів, від чого залежатиме сьома хвиля мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час акції «Перша хвилина миру» у День пам’яті та примирення сьогодні в музеї історії України у Другій світовій війні.

За його словами, зміцнюючи обороноздатність, Україна посилює контрактно-професійну складову у формуванні армії. Два роки тому мінімальна платня воїна снайпера, який брав участь в АТО становила 600 гривень. Тепер мінімальна - сім тисяч, її істотно підвищено з початку року.

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«Протягом квітня-травня демобілізували майже всіх, кого призвали минулого року під час четвертої черги мобілізації. Але нової, сьомої хвилі, зверніть увагу, й досі не оголосили. Звільнених ми замінили професіоналами-контрактниками», - заявив він.

«Ми намагаємося мінімізувати вплив війни на життя кожного українця. Єдине, чого поки що не можу пообіцяти, - що мобілізації цього року взагалі не буде. Її перспективи й масштаби залежать не лише від наших планів, але й від обстановки на фронті», - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко заявив, що замість нової хвилі мобілізації українським військовослужбовцям збільшать грошове забезпечення.