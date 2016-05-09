Порошенко розповів, від чого залежатиме сьома хвиля мобілізації
Перспективи та масштаби сьомої хвилі мобілізації залежатимуть від обстановки на фронті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час акції «Перша хвилина миру» у День пам’яті та примирення сьогодні в музеї історії України у Другій світовій війні.
За його словами, зміцнюючи обороноздатність, Україна посилює контрактно-професійну складову у формуванні армії. Два роки тому мінімальна платня воїна снайпера, який брав участь в АТО становила 600 гривень. Тепер мінімальна - сім тисяч, її істотно підвищено з початку року.
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«Протягом квітня-травня демобілізували майже всіх, кого призвали минулого року під час четвертої черги мобілізації. Але нової, сьомої хвилі, зверніть увагу, й досі не оголосили. Звільнених ми замінили професіоналами-контрактниками», - заявив він.
«Ми намагаємося мінімізувати вплив війни на життя кожного українця. Єдине, чого поки що не можу пообіцяти, - що мобілізації цього року взагалі не буде. Її перспективи й масштаби залежать не лише від наших планів, але й від обстановки на фронті», - додав президент.
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Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко заявив, що замість нової хвилі мобілізації українським військовослужбовцям збільшать грошове забезпечення.