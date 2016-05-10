Москаль домігся свого і з середи приступає до роботи

Про це повідомляється на його офіційному сайті.

"Оскільки сьогодні начальник Закарпатської митниці Володимир Колесніков вийшов з лікарняного і повернувся до роботи, я, як і було домовлено на зустрічі з президентом Петром Порошенком, повертаюся з короткочасної відпустки і починаю виконувати повноваження голови ОДА наступний день, тобто з середи, 11 травня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня Москаль написав офіційне звернення до прем'єр-міністра Володимиру Гройсмана, в якому попросив направити подання президенту України про звільнення з посади.

У зверненні Москаля, опублікованому на його офіційному сайті, йдеться, що Закарпаття «віддається на відкуп контрабандистам і включається зелене світло для незаконного переміщення цигарок через державний кордон».

«Зараз у Закарпатті йде повторення ситуації, яка призвела до кривавих подій 11 липня 2015 року в Мукачеві. І я не можу бути в ній стороннім спостерігачем. Побороти контрабанду в окремому регіоні в умовах, коли центральні структури не лише не допомагають, а навпаки – намагаються відновити тіньові схеми, – неможливо...», - підкреслив Москаль.

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Він також повідомив, що 30 квітня терміново в порядку переведення з Верховної Ради України на посаду заступника начальника митниці – начальника підрозділу по боротьбі з контрабандою був призначений Андрій Кримський, який працював помічником-консультантом народного депутата України Валерія Пацкана.

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«За наявною інформацією, Роман Насіров (голова Державної фіскальної служби України – УНІАН) вже призначив виконуючого обов'язки начальника Закарпатської митниці. Наголошую, що з Закарпатською обласною державною адміністрацією це призначення не узгоджувалося», - підкреслив Москаль.