Партія регіонів має намір вимагати перерви

Партія регіонів має намір вимагати оголошення перерви в роботі позачергової сесії Верховної Ради для об`єднання в один усіх трьох законопроектів про зміну державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила народний депутат від фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Ми ще з однією фракцією проситимемо перерву і пропонуватимемо, аби всі три законопроекти об`єднати і щоб вийти на єдиний об`єднаний законопроект, взявши все найкраще з кожного з них. І це було б правильно», – сказала Г.ГЕРМАН.

За її словами, саме такі кроки можуть продемонструвати державний підхід депутатів до вирішення проблеми з фінансування заходів щодо ліквідації наслідків від повені в Західній Україні.

«Ми дуже сподіваємось, що ті політики, які сьогодні прийдуть до залу, розуміють, що річ не в тому, щоб показати, хто краще піклується про людей, а щоб насправді потурбуватися про людей», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді було зареєстровано три законопроекти про внесення змін до бюджету на 2008 рік: Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Кабінету Міністрів України і депутатів фракції Партії регіонів.