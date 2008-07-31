Депутатам за перервану відпустку заплатять 1,2 мільйона

Сьогоднішня позачергова сесія Верховної Ради України обійдеться державі в 1,2 млн. грн.

Про це пише газета «Дело» в №134 від 31 липня 2008 р.

За даними видання, саме таку суму держава зобов`язана буде відшкодувати обранцям народу за перервану відпустку.

Попри те, що у народних депутатів зараз відпустка і багато хто перебуває за межами Батьківщини (хоча й приховують це), вони готові з`явитися на сьогоднішнє позачергове засідання Верховної Ради для голосування про внесення змін до держбюджету, пише газета.

Результати опитування, проведеного газетою «Дело», показали, що депутати від Блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна – Народна самооборона» доволі швидко мобілізували свої сили — всі депутати з тих, з ким вдалося зв`язатися, або вже повернулися до Києва спеціально до сьогоднішнього дня, або перебувають у дорозі. Більшість депутатів, як показало опитування, віддали перевагу для відпочинку вітчизняним курортам. Тому витрати на дорогу, згідно із законом про статус народного депутата, будуть компенсовані за рахунок держави, відзначає газета.

«Мені також не подобається, що депутатам компенсують пересування територією України. Але такий закон», — сказав депутат від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ. За його словами, на відпочинок до Криму він поїхав на машині. На засідання Ради вилетить на літаку. Повернутися на відпочинок також збирається авіарейсом. «Держава все повинна мені компенсувати», — відзначив депутат.

За даними газети, є й такі депутати, які були змушені повертатися з-за кордону, зокрема й з відряджень. Наприклад, депутата від фракції НУ-НС Олеся ДОНІЯ журналіст газети застав в аеропорту «Бориспіль». Він щойно повернувся із США. «Ми спеціально раніше повернулись у складі парламентської делегації з Америки», — сказав О.ДОНІЙ. «Мої друзі також прилетіли з Америки спеціально заради позачергового засідання», — повідомив депутат від БЮТ Віктор ШВЕЦЬ.

Крім того, більшість опитаних газетою «Дело» депутатів від коаліції готові голосувати за внесення змін до бюджету.

Разом з тим, видання відзначає, що фракція Партії регіонів не зможе у повному складі взяти участь у позачерговій сесії ВР через відпустки народних депутатів. Депутат партії Олена БОНДАРЕНКО повідомила, що фракція скликатиме на засідання лише тих, хто перебуває в межах країни.

Її колега по фракції Василь ГРИЦАК пояснив, чому ті депутати, які відпочивають за кордоном не квапляться бути присутніми на позачерговому засіданні ВР. «У тих, хто відпочиває за кордоном, не повинно виникнути жодних проблем, хіба що з оплатою перельоту. Якщо внутрішні рейси для нас безкоштовні, то закордонні депутати оплачують самі», — пояснив «Делу» В.ГРИЦАК.