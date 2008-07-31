ВР ухвалила за основу проект Президента з урахуванням урядового

Верховна Рада України ухвалила за основу проект змін до державного бюджету, внесений Президентом, з урахуванням положень урядового законопроекту.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували 440 народних депутатів із 446, зареєстрованих в сесійній залі.

В прийнятому за основу проекті закону враховується пропозиція Кабінету міністрів та депутатського законопроекту від фракції Партії регіонів.

Після цього у роботі ВР була оголошена перерва на 1 годину з тим, щоб Бюджетний комітет погодив остаточно всі цифри і вніс на розгляд парламенту для ухвалення в цілому єдиний проект закону.