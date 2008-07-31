ВР ухвалила за основу проект Президента з урахуванням урядового
11:52, 31 липня 2008Політика
3153 0
Депутати пішли на перерву
Верховна Рада України ухвалила за основу проект змін до державного бюджету, внесений Президентом, з урахуванням положень урядового законопроекту.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували 440 народних депутатів із 446, зареєстрованих в сесійній залі.
В прийнятому за основу проекті закону враховується пропозиція Кабінету міністрів та депутатського законопроекту від фракції Партії регіонів.
Після цього у роботі ВР була оголошена перерва на 1 годину з тим, щоб Бюджетний комітет погодив остаточно всі цифри і вніс на розгляд парламенту для ухвалення в цілому єдиний проект закону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter