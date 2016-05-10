Парубій підписав розпорядження про депутатські штрафи за "прогули"

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо покарання депутатів за відсутність на роботі.

"Знімання заробітної плати, яке вже підписано мною як розпорядження, - важливий елемент. Так само, як і важливий елемент - це є озвучення тих депутатів, які є на робочих місцях. Я буду просити, щоб “Голос України” публікував дані реєстрації", - сказав Парубій.

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Водночас, на його думку, ці заходи самі по собі нічого не вирішать, якщо не буде загального суспільного тиску.

Голова ВР зазначив, що сьогодні звернувся до учасників Погоджувальної ради, до голів комітетів та фракцій з тим, аби вони допомагали у забезпеченні присутності депутатів в залі.

Парубій також звернувся до журналістів, наголошуючи, що "нема більшого механізму впливу на депутата, аніж суспільний, громадський тиск".

"Давайте спільно змусимо ту невеличку частину депутатів, які не ходять на засідання, бути більш дисциплінованими", - сказав спікер.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо вираховування 700 грн із зарплати депутати за один "прогул" і чи ця сума не є замалою, Парубій зауважив, що "це вираховується не головою Верховної Ради, це вираховується як еквівалент від заробітної плати".

"Я пригадую, для мене, як для народного депутата, свого часу це була досить велика фінансова санкція... Сподіваюсь, для багатьох наших депутатів це буде аргумент", - зауважив голова парламенту.